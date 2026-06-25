Аксенов сообщил об еще одном жителе Крыма, погибшем от удара дрона ВСУ

В Дзержинском районе Крыма в результате ударов беспилотников ВСУ погиб еще один местный житель. Об этом в своих соцсетях написал глава республики Сергей Аксенов.

"В результате атаки вражеских беспилотников на село Предмостное Джанкойского района погиб мирный житель", - говорится в сообщении..

Ранее он также сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ на Крым в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе погиб один взрослый и ребенок, еще двое пострадали.

Аксенов добавил, что власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку.