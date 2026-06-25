Жителям Севастополя планируют вернуть стабильное электричество уже к пятнице

Власти Севастополя надеются вернуть местным жителям стабильное электричество уже к этой пятнице. В таком случае, уже завтра можно будет отказаться от графика отключения в жилых кварталах.

"Делаем все возможное, чтобы сегодня ночью завершить работы. Если не будет дополнительных форс-мажоров, завтра у нас не понадобится в Севастополе вводить графики отключения, либо графики затронут объекты, не связанные с жилыми кварталами, это будут объекты, которые мы безболезненно сможем пока ограничить", - отметил губернатор города Михаил Развожаев в эфире регионального телеканала СТВ.

Напомним, что график отключения электричества действует в городе с утра четверга. По этой же причине сегодня у части местных жителей нет связи. Также горожане пожаловались на пониженный напор воды в водопроводе в некоторых районах – это тоже связано с отсутствием электричества. "Водоканал" организовал подвоз воды. Кроме того, из-за нестабильной подачи электричества сейчас в городе работает только один троллейбусный маршрут - №12.

Ограничения электроснабжения ввели ранее из-за перегрузки сетей в других частях Крыма.