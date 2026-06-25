26 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба ФСБ по Свердловской области

Похищали людей и торговали наркотиками. Правоохранители накрыли ОПГ, действовавшую на Урале

Свердловские правоохранители нейтрализовали деятельность ОПГ, действовавшей на территории Заречного и Белоярского. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного ФСБ.

Группировка действовала подобно "браткам" из 90-ых. Прикрываясь общественной работой в интересах псевдопатриотичной НКО, ее члены промышляли разбоями, вымогательством, обналом, незаконным оборотом наркотиков и похищением местных жителей. Пока удалось задержать только лидера банды и двух ее активных члена. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 126 УК РФ "Похищение человека, совершенное организованной группой" и ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное организованной группой".

Оружие ОПГ, действовавшей на территориях Заречного и Белоярского(2026)|Фото: Пресс-служба ФСБ по Свердловской области

Вещи, принадлежащие ОПГ, действовавшей на территориях Заречного и Белоярского(2026)|Фото: Пресс-служба ФСБ по Свердловской области

"По данным следствия, в 2025 году обвиняемые, действуя организованной группой, похищали граждан, перемещали их в малолюдные места, где, применяя физическое насилие, вымогали у потерпевших денежные средства. Задержание фигурантов было осуществлено с привлечением бойцов СОБР Росгвардии", - добавили в пресс-службе СКР по региону.

Место пребывания ОПГ, действовавшей на территориях Заречного и Белоярского(2026)|Фото: Пресс-служба ФСБ по Свердловской области

Всем троим фигурантам уже предъявлено обвинение. В настоящее время следователь СК России при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, а также собирать и закреплять доказательственную базу. Обвиняемые проверяются на причастность к другим противоправным деяниям, устанавливаются иные возможные пострадавшие от их действий.

Перед судом заявлено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

Теги: ФСБ, СКР, ОПГ


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