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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Рейд на овощебазе в Екатеринбурге выявил 16 незаконно пребывающих в России мигрантов

В Екатеринбурге в ходе рейда на овощебазе №4 было задержано 16 мигрантов с нарушением режима пребывания в России. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Рейд проводился силами оперуполномоченных ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержки бойцов ОМОН Росгвардии. Как отметил полковник Горелых, профилактическая акция была запланирована таким образом, чтобы уже на старте все до одного возможных выхода и входа на базу оказались заблокированы.

Всего проверке подверглись 397 иностранных граждан. Незаконно пребывающих в стране мигрантов уже задержали, в кратчайший срок все они будут выдворены за пределы РФ. Им также запретят въезд в Россию на протяжении ближайших пяти лет.

"Глава свердловского гарнизона генерал Мешков поставил задачу на регулярной основе проводить подобные рейды не только в столице Среднего Урала, но и во всех муниципальных образованиях области. Всего с начала 2026 года органы внутренних дел отправили на историческую родину 2184 нелегала. 5971 человек привлечен к административной ответственности. Наказаны в соответствии с действующим законодательством 618 работодателей за незаконное использование труда иностранных граждан", - отметил полковник Горелых.

Теги: Екатеринбург, овощебаза, рейд, мигрант


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