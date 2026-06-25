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Спорт Костромская область
Фото: adm44.ru

Еще один новый современный физкультурно-спортивный комплекс открыт в Костромской области

В ответ на обращение восьмикратного чемпиона мира и трехкратного олимпийского чемпиона Дмитрия Билозерчева губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение  построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Мантурово.

Атлет несколько лет назад приехал в Костромскую область на постоянное место жительства и открыл в Мантурово секцию спортивной гимнастики. Дмитрий Белозерчев пришел на личный прием к губернатору с предложением о создании спортивного объекта для юных мантуровских гимнастов.

(2026)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников поручил подготовить заявку в Министерство спорта, а затем лично обсуждал эту тему с министром на Петербургском экономическом форуме. На строительство и закупку оборудования было привлечено более 211 млн рублей. Проектно-сметная документация на объект разработана предприятием «СВЕЗА» в рамках реализации программы социально-экономического развития муниципалитета и соглашения о сотрудничестве с регионом.

И вот новый спортивный объект начал работу. В новом спортивном комплексе, помимо гимнастики будут проходить занятия по баскетболу, большому теннису, волейболу и мини-футболу. Помимо профессиональных спортсменов пользоваться услугами ФОКа смогут любители здорового образа жизни.

(2026)|Фото: adm44.ru

"В Народной программе, составленной по предложениям земляков, строительство спортивных сооружений - отдельное направление работы. Занятия физкультурой и спортом - это здоровье людей. Я поздравляю всех мантуровцев с созданием современного спортивного центра. Пусть этот комплекс будет максимально загружен. Чтобы сюда можно было приходить семьями", - поздравил с открытием спортивного объекта секретарь Костромского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

(2026)|Фото: adm44.ru

"Открытие нового спорткомплекса это большое спортивное событие для нашего города. Я точно буду сюда часто приходить, заниматься спортом, как один, так и с друзьями", - отметил спортсмен Кирилл Соколов.

(2026)|Фото: adm44.ru

"Я очень рада, что у нас теперь есть такой комплекс. Мы сейчас занимаемся в маленьком зале спортивной школы, а тут зал намного больше и просторнее", - рассказала юная гимнастка Мария Шаляпина.

Теги: фок, сергей ситников, гимнат, физкультурно-оздоровительный комплекс, народная программа


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