Гендиректора УВЗ Александра Потапова удостоили звания "Почетный гражданин Нижнего Тагила"

Генеральный директор Концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов удостоен звания "Почетный гражданин города Нижний Тагил". Решение о присвоении звания было принято депутатами Нижнетагильской городской думы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

"Я благодарен всем тагильчанам, которые высоко оценили мою работу и решили, что я достоин носить звание "Почетный гражданин города Нижний Тагил". Для меня это город–труженик с богатой историей, город–патриот, который на протяжении столетий всегда был и остается оплотом и символом Российского государства, и быть его почетным гражданином – это высокая честь и ответственность, которые буду оправдывать всегда. Кроме того, мне выпала честь возглавлять легендарное градообразующее предприятие, которое в этом году отмечает 90-летие. Исторически сложилось так, что Уралвагонзавод и город неразделимы. Мы ощущаем себя одной большой семьей и решаем единые задачи. За последнее время многое сделано для того, чтобы город стал современнее и привлекательнее", - отметил Александр Потапов.

По его словам, динамичное развитие Нижнего Тагила стало результатом труда большой сплоченной команды, частью которой являются и сотрудники "Уралвагонзавода". Он также добавил, что уралвагонзаводцы, и все тагильчане должны жить достойно и быть уверенными в завтрашнем дне.

Александр Валерьевич Потапов долгие годы работал на руководящих должностях на УВЗ, в начале 2000-х при его участии был заключен индийский контракт, который стал поворотной точкой в истории Уралвагонзавода, Нижнего Тагила и всего танкостроения. Должность генерального директора он получил в марте 2017 года, а уже в 2022 году столкнулся с необходимостью перевести предприятие на круглосуточный режим работы из-за повышенной потребности в боевых машинах для специальной военной операции. Тогда же была реализована программа перемещения персонала, которая позволила максимально быстро и эффективно сконцентрировать усилия на производстве танков. К сегодняшнему дню производство военной продукции увеличено в четыре раза, а в боевые машины внесено свыше 200 изменений, направленных на повышение их мощи и защищенности.

За последние годы УВЗ подписал не одно соглашение с УрФУ, УрГЮУ, МГТУ им. Баумана и другими престижными вузами, чьи выпускники смогут прийти работать работать на завод. Продолжается профориентационная и шефская работа в школах и детских садах, ведется патриотическое воспитание молодежи.

Отмечают и участие Александра Потапова в развитии социальной сферы города. На балансе УВЗ Дворец культуры имени И.В. Окунева, Дворцы водного и ледового спорта, лыжная база, стадион, спортивный зал, санаторий-профилакторий и другие, которыми пользуются все жители и гости Нижнего Тагила. Все пять спортобъектов "Уралвагонзавода" входят во Всероссийский реестр объектов спорта. Помимо этого, на заводе оказывается помощь и поддержка спортивным, религиозным, медицинским и другим организациям, реализуются социально-значимые для Нижнего Тагила и его жителей проекты.

В 2021 и 2024 годах "Уралвагонзавод" был удостоен двух высоких государственных наград: знака "За успехи в труде" под номером 1 и ордена "За доблестный труд". Как отметили в пресс-службе предприятия, в присвоении Нижнему Тагилу почетного звания "Город трудовой доблести" также есть вклад Александра Потапова, который первым сказал о том, что коллектив УВЗ должен выйти с подобной инициативой. В итоге с ней выступили Профсоюзная и Молодежная организации и совет ветеранов завода.