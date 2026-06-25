Рубио заявил, что окончательных договоренностей в Анкоридже не было

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли на встрече в Анкоридже окончательных договоренностей по урегулированию на Украине.

"Соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение", - цитирует Рубио ТАСС.

Таким образом американский чиновник прокомментировал слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что Москва фиксирует определенный отход Вашингтона от принципов, которые были согласованы Путиным и Трампом во время встречи на Аляске.

Переговоры президентов России и США в Анкоридже прошли в августе 2025 года. О чем конкретно договорились лидеры двух стран, официально не сообщалось. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не считает целесообразным раскрывать содержание "формулы Анкориджа" и не хочет "публично вдаваться в детали" обсуждаемых положений.