Школы России получат новые атласы и единый учебник географии

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что его ведомство начало создавать новые атласы и контурные карты для уроков географии. Об этом он рассказал на встрече с учителями и студентами профильных вузов, пишет РИА Новости. Глава министерства отметил, что власти уже утвердили общую программу обучения, по которой будут заниматься все школьники страны.

Важным этапом реформы станет запуск единого государственного учебника по географии - его планируют внедрить в образовательный процесс с 1 сентября 2028 года. Эти изменения помогут выстроить общую систему преподавания предмета и обеспечат учеников актуальными картами. Таким образом, через несколько лет российские школы полностью перейдут на современные пособия, которые заменят старые издания.

Ранее сообщалось, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев лично редактирует тексты новых школьных учебников по обществознанию, о чем сообщил помощник президента Владимир Мединский. По его словам, участие Медведева как опытного правоведа делает пособие более практичным и качественным.