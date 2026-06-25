Состоялось итоговое заседание общественного совета при Думе Астраханской области седьмого созыва

В региональном парламенте прошло итоговое заседание общественного совета при Думе Астраханской области седьмого созыва. Общественный совет – это консультативный орган, который не выносит решений по законодательству, но вправе организовывать предварительные общественные обсуждения по принимаемым законам. В полномочия этого органа также входит сбор экспертизы, создание общественных инспекций и подготовка рекомендаций для органов государственной власти.

Спикер регионального парламента Игорь Мартынов поблагодарил членов общественного совета за активную жизненную позицию.

«Для нас важно, чтобы представители общественности участвовали в процессе работы над наиболее значимыми законопроектами, могли их обсудить и высказать свое мнение, поднять злободневные вопросы. Это помогает депутатскому корпусу принимать правильные, взвешенные решения, быть ближе к реальным потребностям людей», - отметил председатель Думы Астраханской области.

Он напомнил, что за время совместной работы был рассмотрен целый ряд жизненно важных для астраханцев вопросов, и сегодняшняя повестка дня не исключение.

Ключевым вопросом, вынесенным на обсуждение итогового заседания общественного совета, стала организация бесплатного горячего питания детей в образовательных организациях региона, включая детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей участников и ветеранов специальной военной операции.

Член общественного совета при региональном парламенте, Председатель Общественной палаты Астраханской области Светлана Калашникова проинформировала об итогах проведенного контроля в 16 учебных учреждениях региона. В целом, по ее словам, организация бесплатного горячего питания в школах соответствует нормативным требованиям. Документальное оформление, качество поставляемых продуктов, технологические процессы приготовления пищи, а также родительский контроль находятся на надлежащем уровне.

По итогам обсуждения вопроса об организации горячего питания в образовательных учреждениях и с учетом поступивших предложений, общественный совет при Думе Астраханской области решил принять указанную информацию к сведению и рекомендовал Думе Астраханской области рассмотреть практику субъектов РФ по вопросу включения диабетического питания в рацион горячего питания детей-инвалидов в образовательных организациях Астраханской области, в том числе на безвозмездной основе.

В ходе заседания также обсуждался вопрос развития семейного бизнеса в регионе. С докладом в режиме видео-конференц-связи выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Александр Соловьев, который отметил, что в действующем законодательстве Астраханской области отсутствуют понятия «семейное предпринимательство», «семейный бизнес», «семейная компания», что затрудняет формирование комплексного подхода к правовому регулированию и мерам господдержки в данной сфере. Докладчик выразил мнение, что необходимо принять соответствующий законопроект и закрепить данные понятия на региональном уровне. По итогам обсуждения уполномоченному по защите прав предпринимателей рекомендовано проработать данный вопрос с министерством экономического развития и министерством финансов региона.

В завершение заседания председатель общественного совета Виктор Попов подвел итоги работы консультативного органа при Думе седьмого созыва.

Он сообщил, что за отчетный период состоялось 9 заседаний, на которых было рассмотрено 26 вопросов, охватывающих ключевые сферы жизни региона. Главным приоритетом в работе совета стала социальная проблематика. Члены совета уделили пристальное внимание доступности лекарственных препаратов в текущих экономических условиях, организации детского летнего отдыха и оздоровления, эффективности социальных контрактов, реабилитации и социальной адаптации участников специальной военной операции.

Отдельное заседание было посвящено поддержке молодежи и укреплению института семьи. В его рамках прозвучали предложения о внедрении курса «Семьеведение» в школах региона и о дополнительных мерах поддержки детей-сирот. Также неоднократно рассматривались вопросы реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

В сфере экономики члены совета обсуждали состояние рынка труда, проблемы пассажирских перевозок, а также работали над рекомендациями по развитию туризма и инициативного бюджетирования.

Игорь Мартынов поблагодарил коллег за работу. Самым активным членам общественного совета вручили Благодарственные письма Думы. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективное взаимодействие с Думой Астраханской области были отмечены Рафих Абдуллаев, Анна Аленкина, Ольга Башкина и Светлана Калашникова.