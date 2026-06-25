Суд в Москве оштрафовал Apple на 500 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Apple по административной статье. Компанию обязали выплатить штраф в 500 тыс. руб., сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

"Суд в столице привлек к административной ответственности Эпл Инк. (Apple Inc.) за повторное неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети "Интернет". Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 374 Таганского района города Москвы от 25 июня 2026 года Эпл Инк. (Apple Inc.) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей", - сообщили в суде.

25 июня стало известно, что Apple удалила из своего магазина приложений AppStore все сервисы, принадлежащие компании VK, в том числе приложения соцсетей VK и "Одноклассники", а также почтовый клиент. Минцифры России пожаловалось на действия американской компании в Федеральную антимонопольную службу.