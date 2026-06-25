Следственный комитет требует ужесточить наказание за насилие над детьми

Следственный комитет России предложил ввести более суровое наказание за преступления против половой неприкосновенности детей. Заместитель главы ведомства Александр Федоров озвучил эту инициативу во время Петербургского международного юридического форума.

Представитель СКР пояснил, что такие изменения в законе помогут государству эффективнее защищать права детей. Ведомство рассчитывает, что ужесточение ответственности за подобные преступления повысит уровень безопасности для несовершеннолетних по всей стране.

Ранее в Госдуме разошлись мнения по поводу закона о домашнем насилии: председатель комитета Нина Останина считает, что он разрушит институт брака, так как мужчины будут бояться ложных обвинений со стороны "импульсивных" женщин, а сам закон может стать скрытой пропагандой отказа от детей. В ответ автор законопроекта Ксения Горячева заявила, что безопасность женщин важнее статистики браков, отметив, что именно страх перед насилием и бесправием заставляет женщин избегать замужества, и если мужчину от брака удерживает только страх ответственности за побои, то проблема не в законе, а в самом человеке.