В российских школах удвоят учебное время на начальную военную подготовку

С нового учебного года в российских школах вдвое увеличится учебное время, отводимое на начальную военную подготовку в рамках предмета "Основы безопасности и защиты Родины".

"Особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6-11-х классов введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины", в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов", - заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с ветеранами и участниками СВО спецпрограммы обучения кадров "Время героев".