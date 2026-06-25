В Крыму фиксируют массовые вбросы с призывами уезжать из республики

Власти Крыма сообщили, что в различных чатах начали появляться массовые вбросы с призывами уезжать из республики.

"Содержание простое и незатейливое, мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать", - написал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он призвал доверять только официальным источникам информации. "Большая просьба к крымчанам - видите в домовом или другом чате " дочь офицера", " брата солдата с передовой" или "жену силовика" - удалите и заблокируйте", - добавил Крючков.

Как сообщалось, удары по логистической инфраструктуре Крыма создали реальные риски для системы снабжения полуострова, въезда и выезда. С 21 июня на всех автозаправочных станциях прекращен отпуск бензина и дизельного топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Исключение сделано только для государственных служб, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность региона.

Также из-за аварии большинство насосных станций в трех районах республики оказались обесточены, что привело к прекращению подачи воды. Кроме того, в последние дни отдельные района Крыма остаются без энергоснабжения из-за "технологических нарушений в электрических сетях". Таким образом, Крым оказался в логистической изоляции, последствия которой уже ощущают все жители полуострова.