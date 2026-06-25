В Пермском крае суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении полномочий депутата заксобрания

Ленинский райсуд Перми удовлетворил административный иск прокуратуры к законодательному собранию Пермского края и депутату представительного органа от КПРФ на профессиональной основе Игорю Малых. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ-Прикамье".

Надзорный орган требовал признать незаконным решение, по которому комиссия ЗС не нашла оснований для инициирования процедуры досрочного прекращения полномочий депутата. Также прокуратура настаивала, что лишить господина Малых статуса депутата должен суд.

Ранее сообщалось, что надзорный орган выявил нарушения в том, что господин Малых сдавал коммерческую недвижимость одной из торговых сетей.