В Екатеринбурге вынесли приговор автору русофобских граффити с угрозами

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Даниилу Нурыеву, писавшему на зданиях города русофобские граффити с угрозами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, с учетом решения, которое ему вынесли в Уфе за кражу, Нурыев приговорен к трем годам принудительных работ и штрафу в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, что граффити на азербайджанском языке с призывами "убивать русских" появились после приговора членам азербайджанской диаспоры на Урале и ее главе Шахину Шыхлински, которых признали виновными в покушениях и убийствах в период с 2001 по 2011 годы.

В суде было доказано, что Нурыев действовал по наводке куратора в социальных сетях. Заказчиком якобы выступал представитель одной из неонацистских группировок, за исполнение задания осужденному полагалось денежное вознаграждение. Целью якобы являлось разжигание ненависти к азербайджанцам среди населения. Позднее эксперты установили, что надписи были сделаны с ошибками.

Нурыева признали виновным по трем статьям: ст. УК РФ: ч. 1 ст. 280 УК РФ "Призывы к экстремистской деятельности", ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц" и ч. 2 ст. 214 УК РФ "Вандализм по мотивам национальной ненависти". Уже в ходе судебного разбирательства также стало известно, что подсудимый является фигурантом еще одного уголовного дела, но уже в Челябинске.