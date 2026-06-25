На Южном Урале долги компании дочери экс-владельца "Арианта" выросли почти на 100 млн

В Челябинске к делу о банкротстве ООО "Консультанты Урала" подано заявление о включении требований на десятки миллионов рублей.

В Арбитражный суд Челябинской области обратилось ООО "Центр пищевой индустрии – Ариант". В заявлении оно потребовало включить в реестр требований претензию о взыскании 96,5 млн руб.

Заявление удовлетворено. Требование кредитора признано обоснованным и включено в третью очередь реестра, сообщает Арбитражный суд Челябинской области.