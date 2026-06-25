"Сталинский букварь" раскритиковал слова Фалькова, что стране не нужно массовое высшее образование

Образовательный проект "Сталинский букварь", занимающийся переизданием советских учебников середины ХХ века, резко раскритиковал заявление главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова о том, что массовое высшее образование стране не нужно. Об этом он сказал на прошлой неделе.

За этим просматриваются и системные действия властей по сокращению платных мест в вузах. Данная мера может сыграть отрицательную роль, как в свое время сыграл циркуляр "О сокращении гимназического образования", вошедший в историю как циркуляр о "кухаркиных детях". Но ограничение доступа к образованию не способствовало развитию государства.

"Если государство ограничивает доступ к образованию, оно неизбежно столкнется с дефицитом квалифицированных кадров. Люди, которые не имеют возможности для социального продвижения, редко проявляют большую лояльность к власти", - считают в "Сталинском букваре".