Миронов встретится со студентами УрГЮУ в ходе визита в Екатеринбург

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, который на этой неделе посетит Екатеринбург с официальным визитом, проведет встречу со студентами Уральского государственного юридического университета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЮУ, встреча состоится 26 июня в актовом зале вуза и начнется в 15 часов. На ней студенты смогут узнать позицию политика по ситуации в России и в мире, обсудить самые важные проблемы общества и задать свои вопросы.

Ранее стала известна программа визита Сергея Миронова в Екатеринбург.