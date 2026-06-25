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Политика В России В бывшем СССР Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов: Состоявшаяся 30 лет назад первая сессия Парламентского Собрания Сообщества России и Белоруссии положила начало союзному парламентаризму

Сегодня исполняется 30 лет со дня проведения первой сессии Парламентского Собрания Сообщества России и Белоруссии, которая прошла в 1996 году в Смоленске. Соглашение о Парламентском Собрании сообщества двух стран было подписано 29 апреля 1996 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга на встрече руководителей палат Федерального Собрания Российской Федерации и Верховного Совета Республики Беларусь. Об этом напомнил председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

За 30 лет благодаря совместной работе депутатов и членов палат Национального собрания Республики Беларусь и Федерального Собрания Российской Федерации сформированы основы союзного парламентаризма, определены приоритеты и основные направления российско-белорусской интеграции, найдено взаимопонимание по всем ключевым вопросам.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Спикер регионального парламента отметил, что Республика Беларусь является одним из основных партнёров Астраханской области. Налажено устойчивое взаимодействие в научно-технической и гуманитарной сферах, развиваются экономические и культурные связи. Важной составляющей является межпарламентское сотрудничество. В 2018 году был подписан меморандум о сотрудничестве между Советом Республики Беларусь и Думой Астраханской области. В 2023 году подписано соглашение о сотрудничестве между Думой Астраханской области и Могилёвским областным Советом депутатов.

В этом году региональные парламенты России и Беларуси провели совместную международную конференцию на тему развития волонтёрской деятельности, что является важным шагом в укреплении парламентского взаимодействия и дружеских связей между Астраханской и Могилёвской областями.

«30-летие первой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России — это не просто календарная дата, а символ зрелости и незыблемости нашего братского союза. За эти три десятилетия межпарламентское взаимодействие стало прочным фундаментом, на котором строится реальная интеграция двух стран — от экономики и безопасности до культуры и социальной защиты граждан. Для Астраханской области особенно ценно, что этот высокий уровень союзного диалога находит прямое продолжение в наших региональных связях. Сотрудничество Думы Астраханской области и Могилёвского областного Совета депутатов — это практический пример того, как принципы парламентской дипломатии работают на местах. Мы обмениваемся опытом и реализуем совместные проекты. Это сотрудничество наполняет идею Союзного государства конкретными делами, которые улучшают жизнь людей. Я убеждён, что наш межпарламентский диалог, подкреплённый многолетней дружбой и взаимным уважением, будет и дальше служить прочным мостом между регионами, способствуя укреплению единства братских народов России и Беларуси», — отметил Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Теги: игорь мартынов, союзное государство, белоруссия, парламентаризм, дума астраханской области


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