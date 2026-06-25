Власти Севастополя объяснили отсутствие связи в некоторых районах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, "почему в городе местами нет связи".

"Работа базовых станций напрямую зависит от электричества. Сейчас в городе работает порядка 60% от их общего количества. Когда отключают свет — обеспечивается резервное питание, этого резерва хватает в среднем на четыре часа, после чего аварийные бригады начинают заряжать источники с помощью мобильных генераторов", - сообщил Развожаев в соцсетях.

Ограничения электроснабжения ввели ранее из-за перегрузки сетей в других частях Крыма.

Также горожане пожаловались на пониженный напор воды в водопроводе в некоторых районах – это тоже связано с отсутствием электричества. "Водоканал" организовал подвоз воды, сообщил Развожаев.

Кроме того, из-за нестабильной подачи электричества сейчас в городе работает только один троллейбусный маршрут - №12.