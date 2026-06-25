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Наука и техника
Фото: Накануне.RU

ТМК и РАН будут совместно развивать науку и внедрять инновации в промышленности

Трубная металлургическая компания (ТМК) и Российская академия наук (РАН) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве с целью развития как фундаментальной, так и прикладной науки. Стороны будут поддерживать исследования в таких областях, как металлургия, материаловедение, трубное производство, машиностроение, а также внедрять инновационные решения в промышленность, сообщает пресс-служба ТМК.

Церемония подписания прошла в здании Президиума РАН, где генеральный директор ТМК Сергей Чикалов и президент РАН Геннадий Красников поставили свои подписи под документом. Данное соглашение направлено на увеличение научно-технологического потенциала страны и устойчивое развитие российской экономики на современном технологическом уровне. Документ также поспособствует укреплению связей между наукой и бизнесом, созданию высокотехнологичной продукции и ускорению внедрения инноваций в производство.

Генеральный директор ТМК Сергей Чикалов и президент РАН Геннадий Красников подписывают соглашение о сотрудничестве(2026)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК активно работает с Российской академией наук и её региональными отделениями, а также развивает свою научно-исследовательскую работу на базе Научно-технического центра в Москве и единственного в стране научно-исследовательского института трубной промышленности — РусНИТИ в Челябинске. В настоящее время в научном кластере компании осуществляется около 500 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Теги: Трубная металлургическая компания, Российская академия наук, инновации, наука, развитие, промышленность


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