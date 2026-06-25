Свердловский губернатор объявил отбой опасности атаки БПЛА
В Свердловской области отменен режим беспилотной опасности, введенный утром 25 июня. Об этом в своем канале сообщил губернатор Денис Паслер.
"Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области", - объявил Паслер.
Режим вводился сегодня на Среднем Урале, а также в других регионах УрФО: Челябинской, Курганской, Тюменской областях и в ХМАО-Югре.
Причины официально не раскрывались. Позже стало известно, что произошла очередная атака беспилотников на Уфу и обломки БПЛА упали в промзоне.