Свердловский губернатор объявил отбой опасности атаки БПЛА

В Свердловской области отменен режим беспилотной опасности, введенный утром 25 июня. Об этом в своем канале сообщил губернатор Денис Паслер.

"Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области", - объявил Паслер.

Режим вводился сегодня на Среднем Урале, а также в других регионах УрФО: Челябинской, Курганской, Тюменской областях и в ХМАО-Югре.

Причины официально не раскрывались. Позже стало известно, что произошла очередная атака беспилотников на Уфу и обломки БПЛА упали в промзоне.