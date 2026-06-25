Минцифры обратилось в ФАС из-за удаления приложений VK из AppStore

Минцифры обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за удаления приложений VK из AppStore. Ведомство просят оперативно проверить исполнение антимонопольного законодательства РФ американской компанией Apple.

Решение в министерстве назвали политически мотивированным. "Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ", - заявили в Минцифры.

В ведомстве также подчеркнули, что Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных приложений, которые "используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий".

Ранее в Кремле прокомментировали удаление из магазина приложений AppStore всех сервисов, принадлежащих российской компании VK, включая соцсети VK и "Одноклассники". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти РФ вступят в контакт с Apple, чтобы понять, как реагировать на действия американской корпорации. Он добавил, что удаление приложений VK поднимает вопрос о надежности Apple как поставщика коммерческих услуг.