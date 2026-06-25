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Фото: Накануне.RU

Сбербанк снижает ставки по ипотеке и сохраняет доходность вкладов

Сбербанк уменьшит ставки по рыночной ипотеке на 0,3-0,5 процентного пункта с 26 июня 2026 года. Размер скидки банк привязал к первоначальному взносу. Если клиент внесет от 20,1% до 30%, банк снизит ставку на 0,5 п.п. При взносе от 50,1% и выше ставка упадет на 0,3 п.п. Также банк снижает на 0,5% стоимость кредитов на новостройки в домах, которые застройщики возводят без проектного финансирования Сбера.

После этих изменений минимальные ставки на платформе "Домклик" станут доступнее. Теперь покупка жилья в новостройке обойдется минимум в 15,2% годовых, а на вторичном рынке - в 15,5%. Для тех, кто планирует строительство частного дома, минимальная ставка составит 16,9%. Эти условия банк установил для программ без государственной поддержки.

Одновременно с этим Сбербанк сохранил максимальную доходность по вкладам. Клиенты по-прежнему могут открыть депозит под 13,5% годовых на срок от трех до четырех месяцев. Банк предлагает такую ставку как для новых денег, так и при выполнении условий по специальным надбавкам. Таким образом, банк одновременно улучшает условия для заемщиков и оставляет выгодные варианты для вкладчиков.

С 1 июля 2026 года правительство меняет правила семейной ипотеки: теперь льготная ставка будет действовать только первые 15 лет, после чего Минфин перестанет ее субсидировать, и банк поднимет процент до рыночного уровня. Согласно новым документам, условия кредита начнут зависеть от региона и состава семьи - ставка составит от 2% до 12% и сможет снижаться при рождении новых детей.

Теги: сбер, ипотека, доход


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