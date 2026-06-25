ХК "Автомобилист" обменял защитника Зборовского в "Торпедо"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" обменял своего защитника Сергея Зборовского в нижегородское "Торпедо". Однако играть он будет в другой команде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, взамен "Автомобилист" заполучил права на нападающего Никиту Артамонова (2005 года рождения) и защитника Андрея Сальникова (2006 года рождения). Как уточнили в клубе, кроме Зборовского "Торпедо" получит денежную компенсацию.

29-летний Сергей Зборовский выступал в "Автомобилисте" с 2020 года. В команде из Екатеринбурга он провел 316 матчей, в которых набрал 62 (16+46) балла за результативность. В 2024 году защитник выиграл бронзовую медаль чемпионата КХЛ.

Однако в "Торпедо" Зборовский не останется. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижегородского клуба, игрок уже отправился в московское "Динамо" в обмен на денежную компенсацию. В столичном клубе в свою очередь уточнили, что контракт с защитником рассчитан до 31 мая 2027 года.

Примечательно, что "Автомобилист" встретится именно с "Динамо" в первом матче нового сезона КХЛ.