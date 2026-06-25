Глава СПЧ: Права у людей есть, проблемы с их реализацией

Председатель СПЧ Валерий Фадеев не согласился с высказыванием министра юстиции РФ Константина Чуйченко, что приоритет прав и свобод граждан, закрепленный в Конституции, — это не совсем правильно.

Как сообщалось, Чуйченко считает, что именно подход начала 1990-х годов, когда была принята Конституция, закрепил в ней, что "права и свободы граждан — это приоритет". "Мне кажется, это не совсем правильный подход", — сказал министр.

Фадеев же считает, что подход 90-х не устарел и никаких изменений он не предвидит. Не стоит также противопоставлять сильное государство гражданам. Сильное — это не значит давящее на граждан. Сильное — значит дееспособное, говорит Фадеев. Он уверен, что об этом и сказал министр. Проблема другая — что государство не в состоянии обеспечить гражданам реализацию их прав.

"Например, в состоянии сегодняшняя наша среда и экономическая, и государственная обеспечить более или менее дешевое жилье гражданам? Ну, вот трудно пока это. Вопрос к силе государства. Сегодня, конечно, права человека реализуются в гораздо большей степени, чем 30 и даже 25 лет назад", — сказал Фадеев в эфире "Бизнес FM".