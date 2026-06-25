В Нижневартовском районе Югры осложнилась лесопожарная обстановка из-за гроз и жары

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за ухудшения лесопожарной обстановки усилена группировка экстренных служб, сообщает Neft.

В настоящее время здесь действуют девять пожаров на общей площади 739,8 гектара. В тушении участвуют более 300 человек, включая 41 специалиста, прибывшего из Игримского, Няганского и Ханты-Мансийского авиаотделений.

Основная причина возгораний — высокая грозовая активность в условиях длительной засухи. Ситуацию осложняет аномальная жара до 32 градусов тепла и шквалистый ветер, способствующий быстрому распространению огня. Все службы лесной охраны переведены на усиленный режим для оперативной локализации пожаров.