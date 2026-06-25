Жителя Качканара будут судить за принуждение знакомого взять на себя преступление его детей

Житель Качканара предстанет перед судом за принуждение свидетеля к даче ложных показаний. Тем самым обвиняемый пытался крыть преступления своих сыновей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, все началось с уголовного дела, возбужденного в отношении сыновей обвиняемого. Они выступали фигурантами по делу о незаконном хранении немаркированных табачных изделий. По версии следствия, 13 мая 2025 года отец встретился со своим знакомым и, угрожая насилием, принудил его взять вину на себя и написать явку с повинной.

Схема вскрылась, а после мужчина признал свою вину по ч. 2 ст. 309 УК РФ "Принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой причинения вреда здоровью". Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Нижнетуринский городской суд для рассмотрения по существу.