Доставку из Магнита можно теперь заказать в приложении ВТБ-онлайн

ВТБ совместно с крупнейшим ретейлером* «Магнит» открыл сервис бесплатной доставки продуктов по всей территории России. Теперь заказать товары из магазинов партнёра можно напрямую в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Новый проект потенциально охватит до 80 млн человек.

Клиентам ВТБ доступна бесплатная доставка из ключевого формата ритейлера — магазинов «Магнит» «у дома». В зависимости от локации в каталоге представлено до 15 тыс. наименований повседневных товаров, а общий ассортимент доставки превышает 270 тыс. позиций. При оплате покупок картой ВТБ пользователи получают повышенный кешбэк рублями — до 10%. Сервис работает во всех регионах присутствия «Магнит Доставки».

Сервис доставки будет расширяться: в июле к нему добавятся товары из «М.Косметик».

«Мы объединяем финансовые сервисы с повседневными покупками, превращая приложение банка в настоящий хаб. Бонусом становится повышенный кешбэк, который делает заказ продуктов не только быстрым, но и ощутимо выгодным. Мы видим высокий спрос на такие проекты и будем тиражировать этот опыт с другими партнерами», – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента партнерств Даниил Поколодный.

В рамках партнерства с ретейлером «Магнит» ВТБ в мае запустил платежный сервис «Магнит Пэй ВТБ». Он включает в себя совместную платежную карту, при оплате которой покупатели смогут автоматически получать кешбэк бонусами «Магнит Плюс». Карту можно выпустить мгновенно в цифровом виде в приложении «Магнита» и оплачивать покупки по QR-коду, либо заказать пластик в каналах ВТБ и «Магнита». Сервис уже работает в 9 регионах и скоро станет доступен по всей стране.

* Услуги ВТБ доступны в 4,5 тыс. точек обслуживания, а также в 23 тыс. почтовых отделений. Сеть «Магнита» составляет 33,5 тыс. магазинов.