Евросоюз сократил первый транш военной помощи Киеву до 3,2 млрд евро

Евросоюз выделил Украине первый платеж по новой программе финансирования на 2026-2027 годы. Вместо ожидаемых 9,1 млрд евро Киев получил только 3,2 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Гданьске. Она также пообещала, что в ближайшие дни Брюссель направит еще почти 6 млрд евро специально на закупку беспилотников, пишет ТАСС.

Изначально Еврокомиссия планировала сразу передать 5,8 млрд евро на производство дронов для ударов по России. Однако Брюссель отложил этот перевод на несколько дней. По данным источников портала Euractiv, чиновники хотят сначала проверить, как именно Украина будет тратить эти деньги. Еврокомиссия требует, чтобы Киев покупал беспилотники и запчасти в первую очередь у европейских заводов. Обращаться к другим странам разрешат только в том случае, если в Европе нужных товаров не окажется.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что Украина выполнила еще не все условия для получения полной суммы из пакета в 90 млрд евро. Параллельно с этим украинские власти договорились с МВФ о транше на 690 млн долларов и ждут от ЕС седьмой платеж на социальные нужды. Сейчас Брюссель внимательно следит за тем, чтобы военная помощь поддерживала именно европейских производителей оружия и не уходила поставщикам из третьих стран без веской причины.

Сообщалось, что страны "Большой семерки" выдали Украине кредиты на 45,5 миллиарда долларов, используя в качестве залога доходы от замороженных российских активов. По данным украинского Минфина, основную часть суммы Киев получил в 2025 году, а остальные средства поступили в 2024 и 2026 годах.