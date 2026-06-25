Касперская: Под определение ИИ в законопроекте подходит Microsoft Excel

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская раскритиковала новую версию законопроекта об искусственном интеллекте (ИИ). В новой редакции он называется "О поддержке развития технологий ИИ". Слово "регулирование" уже не упоминается.

Предметом регулирования теперь является разработка, внедрение и применение больших фундаментальных моделей ИИ. И важную роль играет определение - что это такое.

В документе этим считаются любые компьютерные программы, предназначенные для выполнения интеллектуальных задач на уровне, сопоставимом с результатами человека или превосходящем их, использующие алгоритмы и обучающиеся (или обученные) на наборах данных для выведения закономерностей, принятия решений, прогнозирования результатов и пр. Они должны содержать не менее миллиарда параметров.

Но под это определение подходит известное всем ПО Microsoft Excel. Оно решает сложные задачи, непосильные для человека, например мгновенно складывая столбцы чисел любой длины, используется для выведения закономерностей, принятия решений и т.п. Но очевидно, что под ИИ надо понимать нечто иное, уверена Касперская.

"При таком определении можно взять Excel или аналог и заявить — вот, мол, внедрили то, что полностью соответствует определению, на все наши компьютеры в организации — КПЭ выполнен на 100%!" — отмечает эксперт.