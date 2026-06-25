Благотворительный фонд РМК отправил школьницу в путешествие по лермонтовским местам

Благотворительный фонд РМК исполнил мечту 12-летней школьницы. Путешествие по лермонтовским местам в Пятигорске стало возможным в рамках федерального проекта "Елка желаний".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 12-летняя Софья, читая стихи Михаила Лермонтова в школе, очень захотела побывать в самых знаковых для поэта местах – на Кавказе. Об этом девочка написала в письме на самый добрый федеральный проект "Елка желаний". Ежегодно он исполняет мечты ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных и малообеспеченных семей и детей-сирот.

При рождении у девочки выявили редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Большая часть средств уходит на лечение, и поехать в путешествие для семьи довольно проблематично.

"В программу литературы пятого класса включено произведение Лермонтова "Бородино". Дочка его старательно выучила и получила за него пятерку. Когда она похвасталась отличной оценкой, мы с ней разговорились о судьбе поэта. Так впервые закралась мысль о том, что было бы здорово побывать в местах, где он жил и творил. Почему-то мы сразу подумали о Кавказе. Лермонтов много писал про этот край, про красоту его гор. Захотелось их увидеть, сравнить с нашими, уральскими. Но мы прекрасно понимали, что такая поездка нам не по карману. Работает у нас только папа, средний сын – студент, я в этом году перенесла очень серьезную операцию, потребовались лекарства. Решили попытать счастья на "Елке желаний". Честно говоря, заявку заполняли без особой надежды", - рассказала мама Софьи Раиса.

Желание исполнил Благотворительный фонд РМК. А активисты Волонтерского центра Русской медной компании помогли организовать поездку девочки и ее родителей по самым красивым местам Кавказа, связанным с поэтом.

В Пятигорске и его окрестностях семья провела пять насыщенных дней. Побывали на даче Федора Шаляпина, в домике Лермонтова и на месте его дуэли, посетили места, где разворачивается действие его произведений. Погуляли по паркам и улицам Пятигорска, Кисловодска, Железноводска. С помощью канатной дороги поднялись на Машук, Чегет, Эльбрус и Домбай, покормили с рук зубров и яков в Тебердинском национальном парке-заповеднике и попробовали национальные лакомства.

"Я увидела столько нового, о чем раньше только читала! Я никогда не забуду, как поднималась на канатной дороге на Чегет, сначала с папой, а потом совсем одна на кресельном подъемнике. Не испугалась и сумела его правильно закрыть. В заснеженных горах очень красиво!", - призналась Софья.

Школьница с родителями побывала также на плато динозавров в Кисловодске. Оно расположено рядом со скалой Лермонтова, где, если верить местным жителям, и состоялась дуэль между героями романа "Герой нашего времени" Печориным и Грушницким. Туристам обычно показывают только эту достопримечательность, а вот нашим путешественникам повезло больше: им рассказали про живших здесь 135 млн лет назад динозавров.

Софья теперь знает, что в 2018 году на возвышенности обнаружили настоящие следы доисторических великанов. На плато можно увидеть около десяти хорошо сохранившихся отпечатков лап растительноядного игуанодона и хищного мегалозавра.

Подать заявку или написать письмо о своей мечте на проект "Елка желаний" можно в период с ноября до середины декабря. В Свердловской области региональным представителем акции является Волонтерский центр РМК. По правилам на исполнение желаний отводится срок до конца мая. Но в редких случаях, особенно если это касается путешествий, можно исполнить желание в любое время года, чтобы погода благоприятствовала туристам.