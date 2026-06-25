НПФ ВТБ: количество клиентов с господдержкой по ПДС выросло на 60%

Количество клиентов НПФ ВТБ, которые во втором полугодии получат на свои счета софинансирование от государства по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за 2025 год, увеличилось на 60% и достигло 1 млн человек. Объем господдержки, который будет им перечислен, вырос на 73,5% по сравнению с прошлым годом и составит 27 млрд рублей.

С начала года уже более 300 тысяч человек заключили договоры по ПДС с НПФ ВТБ. Общее количество клиентов, формирующих свои долгосрочные сбережения в фонде, превысило 1,6 млн человек, а объем средств на их счетах достиг 164 млрд рублей.

«Это уже второй транш софинансирования по программе, и в этом году господдержку до 36 тысяч рублей получат на 60% больше наших клиентов, чем в прошлом году. Мы видим, что люди поверили в ПДС и активно подключаются и пополняют счета – средний чек долгосрочных сбережений у нас сегодня составляет 86,7 тысяч рублей, за год он вырос на 20%», – комментирует генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.

Подключиться к ПДС от НПФ ВТБ, чтобы получать до 36 тысяч рублей господдержки ежегодно, можно в почти 4,5 тыс. отделений и дополнительных офисов банка ВТБ по всей России. Оформить договор долгосрочных сбережений в свою пользу или в пользу родных и близких можно также из любой точки страны онлайн на сайте фонда и в ВТБ Онлайн.