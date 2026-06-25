Право женщины на аборт по желанию противоречит Конституции – священник РПЦ

Священник Русской православной церкви считает, что право женщины на аборт противоречит Конституции.

"Сегодня существует системное противоречие подзаконных актов по отношению к Конституции. Право женщины на аборт по желанию противоречит Конституции. Об этом надо задуматься в контексте толкования Конституции, в толковании этих норм", - заявил на Петербургском юридическом форуме руководитель секретариата Всемирного русского народного собора священник Василий Лосев. Его слова приводит Telegram-канал "Осторожно, новости".

Лосев отметил, что "наши предки не сомневались, что прерывание беременности является убийством ребёнка до его рождения".

Также представитель РПЦ обвинил людей светских, невоцерковленных в невежестве: "Я понимаю, насколько тяжело это понимать светскому человеку, который не обращает внимания на нашу историю, историю права в том числе, христианскую историю и историю развития России".