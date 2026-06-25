Песков посоветовал задавать вопросы о "ретрансляторах" Белоруссии не Зеленскому, а Минску

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что Белоруссия выключила ретрансляторы, которые позволяли российским БПЛА наносить удары по Украине.

"Я не располагаю такой информацией, и работа ретрансляторов находится в компетенции соответствующих ведомств", - заявил представитель Кремля.

"Думаю, что вы можете на этот счет адресовать свои вопросы не Зеленскому в Киеве, а, наверное, в Минск, и там вам ответят", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский дал одну неделю Белоруссии на то, чтобы отвести от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов. В противном случае он даст приказ ВСУ нанести удары по этому оборудованию. Накануне Зеленский заявил, что ретрансляторы сигналов БПЛА, будто бы установленные на территории Белоруссии, прекратили работу с 22 июня.