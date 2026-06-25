Сергей Кравчук на фестивале "МамаФест" в Хабаровске: Сохранение традиционных ценностей – приоритетная задача, которую нам поставил Президент

25 Июня 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем Абрамович приезжал в Киев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук на фестивале "МамаФест" в Хабаровске: Сохранение традиционных ценностей – приоритетная задача, которую нам поставил Президент

Мэр города Хабаровска принял участие в фестивале «МамаФест». Это мероприятие направлено на популяризацию традиционных семейных ценностей, а также на создание комфортной среды, где родители могут получить квалифицированную помощь, обменяться опытом.

Пространство городского дворца культуры разделили на пять тематических локаций. В зоне для беременных – лекции о подготовке к родам, правильному питанию и гимнастике. Для семей с детьми работали специалисты по раннему развитию, сну и прикорму. Отдельная площадка – для пар, планирующих ребёнка – консультации с репродуктологами и психологами.

(2026)|Фото: khv27.ru

Был и мужской уголок с лекциями для молодых отцов и развлекательная зона с играми, мастер-классами и обменом детскими вещами.

«Мы рассказываем семьям, что дети нам не мешают, а приносят счастье и удовольствие, и с детьми тоже можно ни в чём себя не ограничивать, – подчеркнул Валерий Бронников, основатель фестиваля «МамаФест». 

Фестиваль проходит уже пятый год, собирая всё больше участников. В этом году его посетили более 500 человек. Сегодня «МамаФест» проводится в шестнадцати городах России. Но именно Хабаровск стал точкой отсчёта для этого движения. Главная цель фестиваля – популяризация семейных ценностей и создание пространства, где родители могут получить квалифицированную помощь, обменяться опытом и найти единомышленников.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Сохранение традиционных ценностей – приоритетная задача, которую нам поставил Президент России Владимир Владимирович Путин. Администрация города заботится о будущем наших детей. Сейчас у нас в работе три новых детских сада – они будут готовы принять малышей в 2027 году. А в ближайшем будущем мы планируем открыть еще десять детских садов, чтобы мест хватило всем. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина мы приступаем к строительству еще семи детских садов. А для наших школьников появятся три новые современные школы. Мы работаем над тем, чтобы каждый ребенок в Хабаровске имел возможность расти и развиваться в комфортных условиях», – отметил мэр города Сергей Кравчук.

На городском уровне семьям уделяется большое внимание. Информация обо всех мерах поддержки есть на официальном сайте администрации Хабаровска.

Теги: сергей кравчук, мамафест, фестиваль, семейные ценности, мэр хабаровска


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети