Сергей Кравчук на фестивале "МамаФест" в Хабаровске: Сохранение традиционных ценностей – приоритетная задача, которую нам поставил Президент

Мэр города Хабаровска принял участие в фестивале «МамаФест». Это мероприятие направлено на популяризацию традиционных семейных ценностей, а также на создание комфортной среды, где родители могут получить квалифицированную помощь, обменяться опытом.

Пространство городского дворца культуры разделили на пять тематических локаций. В зоне для беременных – лекции о подготовке к родам, правильному питанию и гимнастике. Для семей с детьми работали специалисты по раннему развитию, сну и прикорму. Отдельная площадка – для пар, планирующих ребёнка – консультации с репродуктологами и психологами.

Был и мужской уголок с лекциями для молодых отцов и развлекательная зона с играми, мастер-классами и обменом детскими вещами.

«Мы рассказываем семьям, что дети нам не мешают, а приносят счастье и удовольствие, и с детьми тоже можно ни в чём себя не ограничивать, – подчеркнул Валерий Бронников, основатель фестиваля «МамаФест».

Фестиваль проходит уже пятый год, собирая всё больше участников. В этом году его посетили более 500 человек. Сегодня «МамаФест» проводится в шестнадцати городах России. Но именно Хабаровск стал точкой отсчёта для этого движения. Главная цель фестиваля – популяризация семейных ценностей и создание пространства, где родители могут получить квалифицированную помощь, обменяться опытом и найти единомышленников.

«Сохранение традиционных ценностей – приоритетная задача, которую нам поставил Президент России Владимир Владимирович Путин. Администрация города заботится о будущем наших детей. Сейчас у нас в работе три новых детских сада – они будут готовы принять малышей в 2027 году. А в ближайшем будущем мы планируем открыть еще десять детских садов, чтобы мест хватило всем. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина мы приступаем к строительству еще семи детских садов. А для наших школьников появятся три новые современные школы. Мы работаем над тем, чтобы каждый ребенок в Хабаровске имел возможность расти и развиваться в комфортных условиях», – отметил мэр города Сергей Кравчук.

На городском уровне семьям уделяется большое внимание. Информация обо всех мерах поддержки есть на официальном сайте администрации Хабаровска.