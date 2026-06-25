Жителям Кыштыма перестали продавать бензин

В одном из городов Челябинской области, Кыштыме, горожанам перестали продавать бензин. В городе создан муниципальный штаб по контролю за ситуацией на топливном рынке.

"Прямо сейчас заправка бензином частных лиц не производится. Исключение составляет дизельное топливо, которое имеется в наличии на нескольких АЗС "Лукойл". Мной направлено официальное письмо руководству "Лукойл" о стабилизации поставок нефтепродуктов в Кыштым", - написал на своей странице "ВКонтакте" мэр Кыштыма Алексей Заикин.

Сложности с доступностью топлива вызваны ажиотажным спросом со стороны граждан и попытками запастись топливом впрок, уточнил мэр.