Песков – про удаление VK из AppStore: "Перейдите на Android и наши системы"

В Кремле прокомментировали удаление из магазина приложений AppStore всех сервисов, принадлежащих российской компании VK, включая соцсети VK и "Одноклассники".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти РФ вступят в контакт с Apple, чтобы понять, как реагировать на действия американской корпорации. Песков считает, что решение Apple удалить приложения VK бьет по интересам не только пользователей из РФ, но и в целом миллионам русскоязычных.

"Необходимо получить разъяснения от App Store в связи с удалением приложений VK, если их не будет, то нужно делать выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией", - заявил журналистам Песков.

По его словам, удаление приложений VK поднимает вопрос о надежности Apple как поставщика коммерческих услуг.

Также официальный представитель Кремля дал совет пользователям. "Для тех, кто действительно является активным пользователем сервисов, всегда есть моментальное решение проблемы – перейдите на Android, перейдите на наши системы, перейдите на наш аналогичный сервис и пользуйтесь своими любимыми сервисами", - сказал Песков.

Неизвестно, пользуется ли Песков продукцией Apple в текущий момент, но еще три года назад в интервью студенческому телеканалу "МГИМО 360" официальный представитель Кремля заявил, что до сих пор не отказался от использования американского смартфона, потому что это "прекрасное изобретение". "Кто-то [в администрации президента РФ] пользуется iPhone, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь. И ведь, согласитесь, что iPhone - это прекрасное изобретение. И операционная система iOS - это то, что мы пока не смогли сделать у себя", - сказал Песков.