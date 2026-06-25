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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске суд заключил под стражу трех человек, избивших мужчину за замечание

В Нижневартовске суд заключил под стражу троих граждан, разбивших стекло в двери подъезда и избивших мужчину, сделавшего им замечание, передает корреспондент Накануне.RU.

Они арестованы до 23 августа.

Напомним, конфликт произошел у дома № 1/2 по улице Интернациональной. По данным полиции, компания из четырех человек ночью распивала спиртные напитки, вышла на улицу, шумела и повредила имущество — разбила стекло на входной двери подъезда. На шум вышли жильцы, чтобы сделать замечание. Словесная перепалка переросла в драку. В результате телесные повреждения получил мужчина 1983 года рождения.

По информации очевидцев, перед этим инцидентом нападавшие уже успели устроить потасовку в другом подъезде этого же дома — они ворвались к людям, праздновавшим день рождения, и нанесли им побои.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Трое участников конфликта (1997, 2002 и 2003 годов рождения) задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Четвертый участник, 2006 года рождения, привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).

Теги: мужчина, хулиганы, нападение, побои


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