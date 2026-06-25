Шестиклассник поджег колонку на АЗС в Подольске

Шестиклассник поджег колонку на АЗС в Подольске, возбуждено дело о теракте, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате происшествия выгорела топливораздаточная колонка. Никто не пострадал.

13-летний подросток был доставлен в территориальный отдел полиции. Он рассказал, что в одном из мессенджеров он переписывался с девушкой. В ходе общения школьник отправил ей данные геолокации для встречи. После этого с ним на связь вышел мужчина, который сообщил, что полученная геометка будет использована для ударов ВСУ. В итоге мошенники угрозами заставили школьника совершить поджог топливной колонки на АЗС.