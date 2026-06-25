Мошенники крадут данные через фейковое приложение для поиска бензина

"Лаборатория Касперского" обнаружила опасное приложение для смартфонов на базе Android. Программа в формате APK обещает водителям показывать наличие топлива на заправках и помогать в планировании поездок. Однако вместо полезных функций сервис собирает личные документы, фотографии и видеозаписи из памяти устройства, пишет "КП"

Сразу после установки приложение просит пользователя разрешить доступ к геолокации и файловой системе. Как только человек дает согласие, мошенники получают возможность копировать любые данные со смартфона. Эксперты предупреждают, что программа не дает никакой информации о бензине, а просто ворует конфиденциальные сведения.

Преступники используют этот вирус, чтобы красть данные банковских карт и взламывать аккаунты в мессенджерах. На данный момент угроза касается только владельцев устройств на Android. Специалисты советуют не скачивать подозрительные файлы, чтобы не потерять контроль над своими платежными данными и личной перепиской.

Сообщалось, что молодые люди до 27 лет меньше всего боятся звонков с неизвестных номеров, с которых часто беспокоят мошенники: тревогу испытывают лишь 29% из них, тогда как среди всех россиян этот показатель достигает 40%. В целом жители страны относятся к таким вызовам с недоверием - 32% принципиально не берут трубку, а еще 30% действуют по ситуации, хотя 38% все же отвечают на звонок.