Почти 60% поляков против принятия Украины в ЕС

Почти 60% жителей Польши выступили против принятия Украины в ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного лабораторией IBRiS 12-13 июня. Результаты стали показательным ответом Польши на претензии Украины ускоренно войти в ЕС на основании "особых заслуг" по "защите Европы".

На вопрос, должна ли Украина войти в ЕС, 32% поляков ответили категорически - нет. Еще 27% считают, что скорее не должна. За безусловное принятие Украины в ЕС выступили только 8% поляков, еще 27% - что надо скорее принять, чем не принять. То есть число противников в два раза больше, чем сторонников. Эти данные почти совпадают с другими, согласно которым 58% поляков считают, что Зеленский плохо относится к Польше (30% - что хорошо). При этом Польша всегда считалась лучшим другом Украины в ЕС.

Однако в июне произошло резкое обострение отношений из-за прославления Зеленским бандеровцев. Польша выразила категорический протест и лишила его высшей государственной награды страны - ордена Белого орла. А многие польские и украинские политики в знак протеста отказались от наград другой страны.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что бандеровская Украина в Европу не войдет. В ответ Зеленский обвинил его в провокации антиукраинских настроений.

Политолог Сергей Михеев считает, что это урок для Польши, которая должна понимать, что в ЕС Украина потребует к себе особого отношения, невзирая на позицию Польши.