В Иркутске вынесли суровый приговор за контрабанду леса на 1,4 млрд рублей

Ленинский районный суд Иркутска отправил в колонию участников двух преступных сообществ за незаконный вывоз древесины. Суд признал группу местных жителей, включая двух женщин, виновными в контрабанде, создании ОПГ и отмывании денег. С 2016 по 2020 год злоумышленники переправили в Китай более 200 тысяч кубометров леса, прикрываясь фиктивными сделками и подставными фирмами, пишет "Ъ".

Сотрудники таможни установили, что канал поставок организовали гражданин КНР и его российский напарник. За четыре года преступники вывезли из региона древесину на 1,4 млн рублей. Полученную прибыль они легализовали через счета посредников. В итоге главари группировок получили 19 и 20 лет строгого режима, а их пособники - от 9 до 12 лет тюрьмы.

Помимо реальных сроков, суд назначил осужденным штрафы до 3,5 млн рублей. Также государство конфисковало у них более 3 млн рублей преступного дохода. Конвой взял фигурантов под стражу в зале суда. Осужденные вину не признали, решение суда еще может обжаловать защита.

Ранее в Пермском крае суд вынес приговор трем местным жителям, которые летом 2023 года незаконно вырубили более 2 000 кубометров леса. Прокуратура оценила ущерб природе в сумму, превышающую 28 млн рублей. Одному из виновных судья назначил 3,5 года принудительных работ и штраф 400 тысяч рублей, а его соучастники получили по два года таких же работ и штрафы по 300 тысяч рублей.