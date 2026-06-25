Герб на здании Тюменской областной Думы обновят, конструкцию установят на прежнем месте здания

На месте демонтированного герба на здании Тюменской областной Думы появится точно такая же конструкция, передает корреспондент Накануне.RU.

Как удалось выяснить в инстанциях, демонтаж герба на здании Тюменской областной Думы – это этап плановой работы, который связан с необходимостью обновления конструкции, находящейся на сегодняшний день в высокой степени изношенности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Тюменской областной Думы.

Герб фактически является ровесником здания, которому уже более 60 лет. Соответственно, материалы, из которых он создан, требуют обновления. Согласно проектно-сметной документации на ремонт фасада здания, конструкция герба подлежит демонтажу и обновлению, поскольку его нахождение на этом месте в нынешнем состоянии создает угрозу жизни и здоровью людей, которые входят в здание.

По проекту на этом месте появится точно такой же герб, созданный из современных и безопасных материалов.

