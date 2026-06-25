Парламент Румынии проголосовал за присоединение Молдавии

Палата депутатов (нижняя палата парламента) Румынии одобрила законопроект, предусматривающий объединение с Молдавией по процедуре "молчаливого согласия".

Законопроект направлен на мирное изменение границ. Он обязывает румынское правительство немедленно начать переговоры с Кишиневом по этому вопросу. После принятия закона планируется уведомить все международные организации.

Ранее президент Молдавии Майя Санду публично поддержала присоединение к Румынии. По ее мнению, это ускорит вступление Молдавии в ЕС. В то же время, по данным опроса молдавского Института социологических исследований IMAS, проведенного осенью 2025 года, 54% жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии. Поддержали бы это только 29% молдаван. Сама Санду ранее признала, что идея присоединения к Румынии не пользуется поддержкой граждан, поэтому нужно двигаться по пути евроинтеграции.

Сама идея вступления в ЕС имеет несколько бóльшую поддержку среди молдаван, но не превышает и половины населения. В октябре 2024 года был проведен референдум по евроинтеграции как стратегическому курсу страны, по итогам которого властям удалось продавить изменения в конституцию только за счет диаспоры в Европе и лишения голоса молдаван в России.

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов считает, что это решение является шагом к новому конфликту на территории Европы.