Депутаты Думы Астраханской области стали участниками открытия парка героям-землякам, погибшим в ходе СВО

В селе Вольное Харабалинского района Астраханской области прошло торжественное мероприятие по открытию обновленного парка, посвященного героям-астраханцам, павшим при защите Родины в ходе проведения специальной военной операции. На Аллее славы установлены мемориальные плиты с именами погибших военнослужащих.

В церемонии приняли участие первый заместитель Председателя Думы Астраханской области Виталий Гутман и первый заместитель председателя комитета Думы по бюджету и налогам Александр Ходаев.

Также в мероприятии принимали участие руководители района и администрации села, родные и близкие погибших бойцов, сельчане.

Аллею славы удалось создать благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Местные жители активно голосовали именно за этот объект, поэтому из бюджета на реконструкцию парка выделили необходимые средства.

Депутат Думы Астраханской области Александр Ходаев подчеркнул значимость сохранения исторической памяти: «Победный май продолжается, когда мы вспоминаем о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. К этой памяти прибавляются воспоминания и мысли о тех ребятах, кто погиб, защищая нашу Родину в условиях специальной военной операции. Наша общая задача — воспитать подрастающее поколение так, чтобы сохранить эту историческую память и быть достойными её».

«Главное, чтобы количество этих плит не увеличивалось и у нас было мирное небо», — отметил депутат Думы Астраханской области Виталий Гутман.

В рамках мероприятия родные погибших героев и школьники высадили на территории парка деревья в знак благодарности за подвиг односельчан.

Напомним, что спикер регионального парламента Игорь Мартынов неоднократно подчеркивал, что участие в мероприятиях, посвящённых памяти погибших военнослужащих, — это не просто дань традиции, а важнейшая составляющая сохранения исторической правды и нравственных ориентиров общества.