Шестилетняя девочка на арендном самокате сбила пожилую женщину в Нижневартовске

Шестилетняя девочка на арендном самокате сбила пожилую женщину в Нижневартовске, сообщает "Мегаполис".

Ребенок гулял с обоими родителями. По данным канала, мать ребенка еще и накричала на потерпевшую.

"И в это время мать ребёнка орала на нас, на мою дочь! А моя мама лежит на асфальте вся в крови ...приехала скорая, затем больница, отдел полиции и заявление! Отец семейства вел себя нагло, сказал – "но жива же", - приводит издания слова дочери пожилой женщины.

Издание утверждает, что перед ними никто не извинился и не предложил помощь.