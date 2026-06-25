Обломки БПЛА упали в промзоне Уфы

Обломки БПЛА упали в промзоне Уфы, никто не пострадал, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Очередная атака беспилотников на Уфу, силами Минобороны и службы безопасности предприятий ее отбили", - написал он в Telegram-канале.

Пострадавших нет, технологические процессы не нарушены – предприятия работают в штатном режиме.

Ранее жители северной части Уфы сообщили о задымлении в районе нефтеперерабатывающих заводов, пишут местные СМИ. В этом районе сосредоточено более 200 заводов и фабрик, в том числе два десятка крупных нефтехимических производств.

В Башкирии продолжает действовать режим беспилотной опасности, аэропорт закрыт.