Уральцев просят выбрать мурал для Международного фестиваля молодежи

Уральцев просят определить, как будет выглядеть мурал Международного фестиваля молодежи. Выбор можно сделать до 27 июня, проголосовав за одну из 25 представленных работ.

Авторами выступили жители Свердловской области в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый из них предоставил концепцию рисунка в текстовом формате, после чего лучшие идеи доработали профессиональные художники при участии партнера проекта – международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия".

Очные презентации работ также пройдут 27 июня в рамках празднования Дня молодежи. Окончательное решение примет экспертное жюри с учетом мнения жителей региона. Лучшая работа станет наследием фестиваля и будет использоваться при продвижении мероприятия.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Сообщалось, что на него поступили заявки из 150 стран мира.