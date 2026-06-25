Библиотека им. Ленина создаст секцию "спецхрана" для "деструктивной" литературы

Российская государственная библиотека им. Ленина создает секцию "спецхрана" – закрытого отдела, куда будут собирать литературу, "которая была представлена на наших исторических территориях и носила деструктивный характер", сообщила замминистра культуры России Жанна Алексеева.

По ее словам, сейчас российские библиотеки не пополняют свои фонды книгами авторов-иноагентов. "Мы полагаем недопустимым использование информационной продукции, произведенной иноагентами, при проведении книжных выставок и культурно-просветительских мероприятий", - цитирует Алексееву РБК.

Кроме того, Минкульт планирует усилить контроль за тем, какие книги закупают библиотеки на государственные деньги. С этого года они должны будут приобретать литературу "в соответствии с рекомендательными списками, сформированными экспертными советами".